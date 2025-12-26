ディー・エヌ・エーは堅調。旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンス（東京都渋谷区）が２５日付で関東財務局に提出した変更報告書で、ディーエヌエ株の保有割合（共同保有分を含む）が５．２２％から６．２４％へ増加したことが判明した。報告義務発生日は１２月１８日。 出所：MINKABU PRESS