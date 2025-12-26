ＵＡＣＪが反発している。ＳＭＢＣ日興証券が２５日、ＵＡＣＪの目標株価を従来の２０００円から２４００円に増額修正した。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続する。日本における板・押出事業での値上げの浸透などを見込むほか、長期的には航空宇宙や防衛関連の収益貢献も期待されると指摘している。同証券はＵＡＣＪの２７年３月期営業利益予想を、これまでの６４３億円から６７５億円に引き上げた。 出所：MINKABU PR