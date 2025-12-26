「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２６日午後１時現在で誠建設工業が「売り予想上昇」２位となっている。 誠建設は非常にボラタイルな展開を続けており、１２月１５日に突如ストップ高に買われた後も連日ストップ高を続け、２２日ザラ場には２８００円の高値をつけたが、その後は波乱含みの荒れた値動きとなった。きょうは前日に続いて連日のストップ安に売り込まれている。戸建て分譲住宅事業を