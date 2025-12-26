ハイレックスコーポレーションは後場プラスに転じている。正午ごろ、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、２６年１０月期に投資有価証券売却益２３億９３００万円を特別利益として計上すると発表したことが材料視されている。なお、業績予想に与える影響は現在精査中としている。 出所：MINKABU PRESS