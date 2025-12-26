タカラバイオが４日ぶりに反落している。ＳＢＩ証券は２５日、タカラバイオの目標株価を７２０円から７００円に引き下げた。投資判断は「中立」を維持する。試薬事業の不振が継続し、米国では政府機関閉鎖の影響で大学・研究機関向けの需要の回復が鈍いと指摘。試薬事業の売り上げの回復には時間を要するとの見方を示す。同証券はタカラバイオの２７年３月期営業利益予想を、従来の４９億８４００万円から１６億６７００万円に減