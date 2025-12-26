アップルインターナショナルが反発している。２５日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、２５年１２月期第４四半期に投資有価証券売却益５億円を特別利益として計上すると発表したことが好材料視されている。なお、通期業績予想に与える影響は、修正が必要となった場合には速やかに開示するとしている。 出所：MINKABU PRESS