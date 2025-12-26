ほくほくフィナンシャルグループが続伸し年初来高値を更新した。２５日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが材料視されている。上限を１７０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．４０％）、または６０億円としており、取得期間は２６年１月６日から４月１７日まで。株主への利益還元と機動的な資本政策による資本効率、企業価値の向上を図ることが目的としている。 出所：MINKABU PRESS