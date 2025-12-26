気象台は、午後1時20分に、大雪警報を富山市、上市町、立山町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・富山市、上市町、立山町に発表 26日13:20時点東部では、26日夜のはじめ頃まで大雪や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雪警報【発表】積雪26日夜のはじめ頃にかけて警戒・山間部12時間最大降雪量50cm■魚津市□波浪警報26日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高5