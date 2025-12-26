政府は２６日午前の閣議で、災害対応の司令塔組織となる「防災庁」の設置に向けた基本方針を決定した。内閣直属の組織として新設し、首相がトップを担い、担当閣僚に各府省庁への勧告権を付与することが柱だ。南海トラフ地震など「国難級」の災害に備え、「人命・人権最優先の『防災立国』を実現する」と明記した。政府は、防災庁を来年１１月に発足させる方向で検討しており、来年１月召集の通常国会で関連法案の成立を目指す