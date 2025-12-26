タレント平野ノラが26日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。番組の「今年一番、感動した話」として、来年公開予定の映画「あなたの息子ひき出します！」で吉行和子さんと初共演したことを挙げた。平野は「映画も演技も初めて。今年2月に撮影させてもらった」と振り返った。この映画は、吉行さんの遺作になった。「演技というかオーラがすごかったです。そこに立っていらっしゃるだけで、すべてを物語っていた。こ