お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。「M−1グランプリ2025」の感想を語った。2人は優勝した、たくろうについて言及。矢作は「たくろうなんて、誰も優勝予想した人いないでしょ？知らないもんだって。末恐ろしいよな、あんのが知らないところにいるんだから」と切り出した。たくろうは2本目で「ビバリーヒルズに住