12月30日に東京・渋谷の新国立劇場より生放送される『第67回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系17:30〜22:00)。このたび「革命道中 - On The Way」で優秀作品賞を受賞した元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが、今年を振り返るとともに、『レコ大』当日のパフォーマンスについて語った。アイナ・ジ・エンド――今年の総括をお願いします。自分でアイナ・ジ・エンドと名付けて今年で10年目でした。「革命道中」という楽曲をリ