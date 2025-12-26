フランス１部モナコはレンタルで獲得したスペイン１部バルセロナの元１０番、ＭＦアンス・ファティ（２３）との契約解除を検討している。スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」が報じた。バルセロナと２０１９年にプロ契約を結ぶなど「神童」と呼ばれたファティも度重なる負傷と不振で本来のパフォーマンスを発揮できず、２０２３年にはイングランド・プレミアリーグのブライトンに加入するも負傷などで活躍できず、今