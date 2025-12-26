日本ハムの小村勝球団社長が２６日、エスコンで仕事納めを行った。２年連続で２位に終わった１年を総括し、「まず、エスコンフィールド３年目になって、約１２００万人ぐらいの方にお越しいただいて、Ｆビレッジを含めて、定量的、定性的、両方で一定の評価をいただいた。本当に感謝しています」。今季の来場者は約４５０万人。開業３年で来場者数は右肩上がりとなっている現状に感謝した。「チームの方も、来年はみんなで力を合