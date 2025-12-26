物価の高騰で学校給食の材料費もあがるなか、2026年度から全国の公立小学校の給食費の無償化が実現しそうな状況になってきた。2025年12月26日の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は、この学校給食についてとりあげた。1983年ごろはツイストパン、卵とほうれん草のグラタン12月18日に自民、日本維新の会、公明の3党が合意した案によると、2026年4月から給食を実施する公立小で子ども1人あたり月5200円を公費で負担する。