HAGANE¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãHAGANE Full Album Release Tour¡ÖTOP OF THE TOWER¡×¡ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò12·î25Æü¤ËZepp Shinjuku¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£¢¡¥é¥¤¥ô¼Ì¿¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°È¾12¸ø±é¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ¸åÈ¾9¸ø±é¤Èº£²ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î·×22¸ø±é¤ò´º¹Ô¡£¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤â¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î·õ»ÎÃ£¡ÊHAGANE¥Õ¥¡