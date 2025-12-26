傷つけられた記憶って、なかなか消えてくれませんよね。しかし、自分を傷つけてきた相手は、言ったそばから忘れている……。そういうものかもしれません。今回は、結婚当初から義母にひどい態度をとられてきた、筆者の知人の話をご紹介します。 義母に言われたひどい言葉