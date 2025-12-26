来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表し、西武・平良海馬投手が選出された。背番号は「６１」に決まった。２３年のＷＢＣは、先発としての調整を優先したいとの考えから、出場を辞退。今回、世界一連覇を目指すチームに加わる剛腕は、「このたび、ＷＢＣ日本代表に選出していただき、大変光栄に思います。日の丸を