茨城県警は２６日、県内に住む団体職員の男性（６４）が金１２・１キロ・グラム（時価約２億６７５８万円相当）などをだまし取られる詐欺被害に遭ったと発表した。発表によると、男性は８〜１１月、フェイスブックで知り合った人物から投資を勧められた。ダウンロードしたアプリは利益が出ているように表示されたため、指示されるまま水戸市内などで地金を購入し、５回にわたって「受け子」とみられる人物に渡したという。