俳優の柳葉敏郎が２６日、フジテレビ系「ぽかぽか」に生出演。大好きと公言する「投扇興トーナメント」に参戦。同じチームとなった番組ＡＤにしびれる一言をささやいた結果、ＡＤが３５点の大技を出すミラクルが起こった。この日は夏も大好評だった２時間まるまる投扇興の「投扇興トーナメント２０２５冬」を開催。夏に呼ばれず悔しかったという柳葉が、このためだけに秋田から上京。「チーム柳葉」を組んで満を持して出場だ。