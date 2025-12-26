きょう（26日）午前、岡山県笠岡市入田で、軽乗用車が敷地外に転落する事故があり、運転していた男性が意識不明の重体でしたが、午後になり搬送先の病院で死亡が確認されました。 警察によりますと、きょう（26日）午前10時45分ごろ、岡山県笠岡市入田で「車ががけから落ちている」と通行していた人から通報がありました。 この事故で、運転していた笠岡市入田の金政博伸さん（83）が意識不明の重体となり病院に運ばれましたが、