2025年12月26日、J２クラブのモンテディオ山形が新戦力の獲得を発表。25歳の韓国人DF、イ・ドンヒを浦項スティーラーズ（韓国）から完全移籍で迎え入れた。2000年２月７日生まれのイ・ドンヒは湖南大学を経て、蔚山現代FC（韓国）、富川FC1995（韓国）、浦項スティーラーズ（韓国）でプレー。186センチの長身を生かしたタイトなディフェンスと打点の高いヘッドが持ち味で、味方のセットプレーでは得点源にもなれる。今回の移