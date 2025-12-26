高校バスケの冬の祭典『SoftBank ウインターカップ2025 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会』で男子の県代表の1校・開志国際は3回戦で、前年優勝の強豪・福岡大附大濠と対戦しました。延長戦の末、あと一歩及ばず敗れました。 開志国際、3回戦の相手は、連覇を狙う福岡大附大濠。試合は最後まで行方が分からない接戦となりました。 第2Q終わって28-45とリードを許した開志国際。折り返した第3Qで