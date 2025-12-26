代表作『blue』や『南瓜とマヨネーズ』などで知られる、漫画家の魚喃（なななん）キリコさんが2024年12月25日に亡くなっていたことを25日、作品を出版していた東京ニュース通信社が発表しました。52歳でした。東京ニュース通信社は、「漫画家・魚喃キリコ氏が、2024年12月25日、52歳で静かにその生涯を閉じられました。一年の時を経てのご報告となりましたことは、故人ならびにご遺族の意向によるものです」と報告しました。魚喃さ