前回のWBCで優勝を決め、帽子を投げて喜ぶ大谷翔平＝2023年3月、マイアミ大谷翔平にとっては2度目のWBCとなる。前回大会では米国との決勝で抑えとして登板し、当時のチームメート、トラウト（エンゼルス）を空振り三振に仕留め優勝をもたらした。3年連続のリーグ最優秀選手（MVP）、ワールドシリーズ2連覇の勲章を新たに加えた「大会の顔」が、再び日の丸を背負い歓喜の再現を目指す。メジャーのポストシーズンを味わったこと