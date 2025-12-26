漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で4位に入った真空ジェシカ川北茂澄（36）ガク（35）が25日深夜放送のテレビ東京系「真空レンズ」（金曜1時30分）に出演。決勝5位のヤーレンズとともに決勝から2日後の収録で心境を語った。ヤーレンズ出井隼之介は「1点差ということで」と真空ジェシカが844点で4位、ヤーレンズが843点で5位だったことにふれた。ガクは「ちっちゃく競り合って…」と苦笑いした。川北は「ガクの良いアドリブ