NPBエンタープライズは26日、2026年 3月開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSICTM」に出場する侍ジャパンの出場予定選手を一部決定したと発表した。今回発表した出場予定選手は、菊池雄星（エンゼルス）、大谷翔平（ドジャース）、松井裕樹（パドレス）、伊藤大海（日本ハム）、大勢（巨人）、種市篤暉（ロッテ）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）の8人だ。▼ WBC出場予定選手＜投手＞1松井裕樹（パドレス）14伊藤大