地方公務員と結婚したと聞くと、「安定していて高収入そう」「公務員は給料がいいのでは」といったイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。しかし、当事者から「一般企業とあまり変わらない」と言われると、意外に感じることもあるでしょう。 公務員の給与については、イメージと実態に差があるケースもあります。本記事では、公的統計データをもとに、地方公務員の年収水準を整理し、民間企業