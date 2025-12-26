正社員で働いていると、「自分の収入を時給に換算したらどれくらい？」という疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。今回は、手取り20万円のケースを時給として試算するとともに、正社員とパート勤務の違いについて紹介します。 地域別最低賃金は令和7年度の改定で“全国加重平均1121円”に 厚生労働省は令和7年8月4日、令和7年度地域別最低賃金改定の目安について報道発表を行いました。東京都においては