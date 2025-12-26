相続の手続きを進める中で、亡くなった親の名義ではなく、きょうだいの名義で多額の預金が見つかると、「これは遺産に含めるべきなのか」と悩むケースもあるでしょう。本人が「預かっていただけ」と説明しても、そのまま信じてよいのか、不安になるかもしれません。 相続税や遺産分割の場面では、名義と実際の所有者が異なる預金が問題になることがあります。本記事では、「名義預金」とはどのようなものか、相続財産に