去る12月9日・10日に、NTT西日本が福岡市のマリンメッセ福岡において社内競技大会「マイスターズカップ 2025 in 福岡」を開催した。このイベントは、サービス品質や顧客満足度の向上を目的とし、社員同士が専門技術を切磋琢磨する場として2004年より毎年行われているもの。21回目となる今年度は、NTT西日本30支店の各予選を勝ち抜いた社員ら約400名が選手として参加し、実務で培ったスキルやサービス品質などを競い合った。ここで