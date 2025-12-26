阪神は２６日にカーソン・ラグズデール投手（２７）と来季の選手契約を締結したことを発表。背番号は「４６」に決まった。米国出身で２０３センチ１０６キロの大型右腕。２０２１年からジャイアンツ傘下でプレーし、今季はマイナーで２６試合に登板した。さらに米メジャー・オリオールズで２試合に登板し、防御率は１４・４０。助っ人右腕は球団を通して「歴史ある阪神タイガースに入団できることをとても光栄に思います。ま