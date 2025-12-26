俳優の吉田鋼太郎（66歳）が、12月25日に放送された情報番組「ひるおび」（TBS系）に出演。“今年一番失敗したこと”を語った。吉田はこの日、映画「ラストマン -FIRST LOVE-」の宣伝を兼ねて同番組のインタビューに対応。“今年一番失敗したこと”を聞かれ、「4歳の娘のお遊戯会があるわけですよ。それで『不思議の国のアリス』を題材で、アリスがいる野原の花の役をやったわけですね。かわいいでしょ？ なんでアリスの役じゃねえ