「いつも恋していたい」という気持ちは素敵ですが、恋人を切らさないことが目的になってしまっては本末転倒。また、彼氏と別れたとたん抜け殻のようになり、日常生活に支障が出るほどの恋愛依存体質も考えものです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、「『私、根っからの恋愛体質かも…』と不安になる瞬間」を教えていただきました。【１】いつも、数人の男性をキープしないと気がすまないとき「途切れない