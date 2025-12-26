来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表し、セ・リーグを制覇した阪神から石井大智投手が初選出された。背番号は阪神で着けている６９。ＷＢＣの日本代表では１７年大会に平野佳寿投手（オリックス）の６６が選手で最大。背番号６９で出場すればＷＢＣの日本選手では最大の背番号となる。◇背番号６０以上でＷＢＣに