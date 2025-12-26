大相撲の新大関・安青錦（安治川）が２６日、東京・江東区の部屋で行われた朝稽古で、初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）へ向けて、ぶつかり稽古などで汗を流した。この日は師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）の地元・青森の小中学生が稽古に参加。安青錦も子どもたちにぶつかり稽古で胸を出し、「稽古を頑張っていた。なかなかお相撲さんと稽古をする機会もないと思うので、それを生かして大会で活躍してくれれ