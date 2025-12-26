【勝利の女神：NIKKE エレグ：ブーム・アンド・ショック】 2026年11月 発売予定 価格： 26,400円（通常版） 28,600円（豪華版） 海外メーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「勝利の女神：NIKKE エレグ：ブーム・アンド・ショック」を2026年11月に発売する。価格は通常版が26,400円、豪華版が28,600円。 本商品はゲーム「勝利