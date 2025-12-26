Ken Okuyama Carsは2025年12月10日、アラブ首長国連邦アブダビにて、ワンオフモデル「F61H バードケージ」をワールドプレミアした。本モデルは、同社が進めてきた水素燃料自動車プロジェクトの到達点として位置づけられる一台であり、公道走行が可能な水素燃料エンジン搭載ハイパフォーマンス・スポーツカーという点で、このカテゴリーにおける世界初の試みとなる。【画像】アラブ首長国連邦 アブダビにてワールドプレミアされたF6