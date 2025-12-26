◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２６日、栗東トレセンジャパンＣ８着のシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は、ＣＷコースを半周。前日もポリトラックで乗られたため、この日は軽めで終えた。頭を上げていたが、フットワークに力みはない。吉田一助手は「皆さんにいつも指摘されますが、頭が高いのはふわふわしているから。頭が高くてもリラックスした