西脇北バイパス（下戸田地区）の工事状況。2024年12月撮影。 西脇北バイパスを含む東播丹波連絡道路の概要 東播丹波連絡道路の概要。 「東播丹波連絡道路」は、兵庫県加東市の中国自動車道「滝野社（たきのやしろ）IC」から丹波市の北近畿豊岡自動車道「氷上（ひかみ）IC」に至る、全長約30kmの国道175号のバイパス道路だ。山に阻まれがちな兵庫県での南北移動をスムーズにするために整備が進められている。始点となる