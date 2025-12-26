政府はきょう（26日）、災害対応の司令塔となる「防災庁」の設置に向けた基本方針を閣議決定しました。各省庁への「勧告権」を与えるなどとしていて、2026年11月の設置を目指します。政府は26日、首都直下地震や南海トラフ地震など国難級の災害が切迫する中、人命・人権最優先の「防災立国」の実現が急務として「防災庁」設置の指針となる基本方針を閣議決定しました。防災庁は内閣直属の組織として、総理大臣を補佐する防災大臣を