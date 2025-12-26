気象台は、午後1時16分に、大雪警報を片品村、みなかみ町に発表しました。またなだれ注意報を片品村、みなかみ町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】群馬県・片品村、みなかみ町に発表 26日13:16時点北部では、26日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■片品村□大雪警報【発表】積雪26日夜のはじめ頃にかけて警戒12時間最大降雪量50cm□なだれ注意報【発表】27日にかけ