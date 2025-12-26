脚本家の内館牧子さんが、急性左心不全のため、17日に都内の病院で亡くなっていたことがわかりました。77歳でした。【写真を見る】【訃報】脚本家・内館牧子さん77歳急性左心不全で死去事務所関係者はTBSの取材に対し、「葬儀はすでに執り行われており、お別れの会については、来春を予定しております」と答えました。 ＜内館牧子さん プロフィール＞1948（昭和23）年09月10日生まれ77歳。秋田県出身。三菱重工業のOLを経