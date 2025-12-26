おととい（24日）、東京・世田谷区の三軒茶屋駅で女性のスカートの中を盗撮したとして、警視庁・世田谷警察署に所属する巡査部長の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。撮影処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、警視庁・世田谷警察署に所属する巡査部長の飯田聡容疑者（38）です。飯田容疑者はおととい午前、出勤中に東急田園都市線・三軒茶屋駅構内の階段で、女性のスカートの中に下からスマートフォンを差し向けて、