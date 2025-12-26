26日のボートレース三国「第29回三国ボートレース大賞」3日目は強風による荒天のため7R以降が中止、打ち切りとなった。この日の三国は朝から追い風が強く、最大で9メートル吹いていた。順延はせず最終日は27日に行われ、12R優勝戦は2日目（25日）までの得点率上位6人によって争われる。優勝戦メンバーは以下の通り。1号艇・小池修平（30＝大阪）2号艇・丸岡正典（46＝大阪）3号艇・松田祐季（39＝福井）4号艇・竹田