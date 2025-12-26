お笑いコンビ・さまぁ〜ずの三村マサカズ（58）が25日深夜に放送されたテレビ朝日「さまぁ〜ず×さまぁ〜ず BSさまぁ〜ず 一夜限りの地上波スペシャル」（木曜深夜0・30）に出演。アイドルグループ日向坂46元メンバーで女優の齊藤京子（28）を推していることを明かした。この日は、同局「キョコロヒー」に出演している齊藤とお笑い芸人ヒコロヒーからビデオメッセージが届いた。実は三村は齊藤を推していて、共演した時の印