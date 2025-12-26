フランスのシャンソン歌手、エディット・ピアフの波乱に満ちた生涯を描く舞台『ピアフ』が2026年1月10日から日比谷シアタークリエで始まります。12月9日、東京都内で製作発表会見が行われ、主演の大竹しのぶさんほか、主要キャストの梅沢昌代さん、彩輝なおさん、廣瀬友祐さん、藤岡正明さんが出席。会見の様子や大竹さんの一問一答をお届けします。（取材・文：婦人公論.jp編集部写真提供：東宝）【写真】13年越しの告白に「え