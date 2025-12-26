◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ九州学院76―77鳥取城北（26日、東京体育館）男子3回戦が行われ、10年連続18度目出場の九州学院（熊本）が、昨年大会2位で今夏の全国総体を制した鳥取城北（鳥取?）に76―77（22―14、14―26、22―15、18―22）で惜敗した。第1クオーター（Q）から主将の山口幹太（3年）が8得点を挙げるなど、強豪を相手に主導権を握りリードを奪った。第2Qに盛り返されて逆転を許した