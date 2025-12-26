今季はルーキーとして米国女子ツアーを戦った岩井千怜が、自身のSNSで登録名を変更したことを報告した。【写真】岩井姉妹がドレスに着替えました来季からは登録名を『Chizzy Iwai』（チジー・イワイ）に変更。SNSでは英語と日本語の両方で「来年から海外ツアーの登録名が変わります。Chizzy Iwaiです。日本でも会ったらぜひ、Chizzy と呼んでください！」と呼びかけた。24日に行われた「ヨネックスゴルフフェスティバル2025」では