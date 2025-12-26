悲しい報せが舞い込んできたのは、23日の深夜だった。ジャンボ尾崎、いやプロゴルファー・尾崎将司さんが、息を引き取ったという報せは、にわかに信じられなかった。無念だとしか、いいようがない。【写真】記憶と記録に刻まれるジャンボの軌跡僕が、ゴルフ雑誌の記者・編集者としてデビューしたのと同じ時期に、ジャンボ尾崎が、プロテストに合格した（1970年）。いまでも覚えているのは、スポーツニッポンの樋口恭さんが、初めて